صحيفة "سبورت": مفاجأة غير متوقعة في تشكيلة برشلونة أمام تشيلسي!

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، سيقوم بتغيير مفاجئ في تشكيلة فريقه الذي يواجه مساء اليوم مضيفه تشيلسي، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وذكرت الصحيفة أن فالفيردي يدرس الدفع بالبرتغالي أندريه جوميز، رغم مستواه المتراجع وعدم مشاركته مع الفريق منذ بداية الشهر الجاري.

واستبعد فالفيردي اللاعب في آخر مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني أمام خيتافي وإيبار، قبل أن يضمه لقائمة الفريق الكتالوني استعدادا لمواجهة تشيلسي.

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وأكدت الصحيفة أن جوميز ينال ثقة فالفيردي، وقد يدفع به منذ البداية أمام تشيلسي على حساب البرازيلي باولينيو الذي يشهد مستواه تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يعتمد فالفيردي في لقاء تشيلسي على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تير شتيغن

في خط الدفاع: جوردي ألبا، وبيكيه، وأومتيتي، وسيرجيو روبيرتو.

في خط الوسط: بوسكيتس، وراكيتيتش، وإنييستا، وغوميز.

وفي الهجوم: ليونيل ميسي، ولويس سواريز.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض