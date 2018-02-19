نسور لاتسيو تفترس هيلاس فيرونا.. فيديو

استعاد فريق لاتسيو ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه هيلاس فيرونا بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار لفريق "نسور" لاتسيو لمهاجمه شيرو ايموبيلي، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (55 و60)، من عمر المباراة، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

وحقق لاتسيو أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 49 نقطة، وصعد إلى المركز الرابع، بينما مني فريق هيلاس فيرونا بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتجمد رصيده عند 16 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي