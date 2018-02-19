شاهد.. طفل صغير يداعب الكرة بمهارة عالية!

انتشر مقطع فيديو لطفل صغير موهوب يتحلى بقدرة كبيرة على التحكم بالكرة، ينذر بمستقبل كبير، في حال ابتسم الحظ له وأصبح لاعبا محترفا.

ويظهر الطفل الصغير، الذي لم يتسنى التعرف على هويته حتى اللحظة، في الفيديو وهو يداعب الكرة بمهارة مع أحد أقربائه، أو ربما مدرب له، ويتحكم بالكرة بشكل رائع، يحسد عليه من قبل الكثير من اللاعبين المحترفين.

المصدر: "facebook/NBCSportsSoccer"

نايف الكوردي