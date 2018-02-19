المارد الأحمر يعمق جراح النصر.. (فيديو)

ألحق فريق الأهلي هزيمة ساحقة بضيفه النصر، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم المغربي وليد أزارو هدفين متتاليين للمارد الأحمر، في الدقيقتين الـ (16 و33)، وأضاف زميله المدافع محمد هاني الهدف الثالث لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وعزز الأهلاوي صلاح محسن تقدم فريقه في بداية الشوط الثاني، بتسجيله الرابع في الدقيقة 49، ومن ثم اختتم المهاجم كريم نيدفيد خماسية الأحمر، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وواصل الأهلي، بذلك، سلسلة انتصاره بتحقيقه الفوز الثاني عشر على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري، برصيد 66 نقطة، مبتعدا بفارق كبير بـ 20 نقطة، عن أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، الذي تأجلت مباراته ضمن هذه الجولة، ضد ضيفه المصري البورسعيدي.

بينما مني النصر بالهزيمة الـ 15 في الموسم مقابل فوزين و8 تعادلات، ويقبع في قاع الدوري برصيد 14 نقطة.

المصدر: "facebook.com/Officialahlysc"

نايف الكوردي