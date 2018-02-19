الأهلي يهزم الجزيرة في دوري الأبطال

تغلب الأهلي السعودي على ضيفه الجزيرة الإماراتي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق السعودي كل من، تيسير الجاسم ومهند عسيري، في الدقيقتين (10، 70 من ضربة جزاء). بينما جاء هدف الجزيرة بـ "نيران صديقة" سجله حارس الأهلي ياسر المسيليم خطأ في مرماه، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة.

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وحقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والغرافة، الذي فاز بدوره على ضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني (3-0)، في وقت سابق من اليوم.

المصدر: "twitter/alahli_fc"

نايف الكوردي