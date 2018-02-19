بالفيديو.. الغرافة يهزم تراكتور بثلاثية إيرانية

حقق نادي الغرافة القطري باكورة انتصاراته ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2018 لكرة القدم، على حساب ضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني، بفوزه عليه (3-0)، اليوم الاثنين.

وأحرز الإيراني مهدي تارومي، مهاجم الغرافة، الهدفين الأول والثالث للفريق القطري، عند الدقيقتين (11، 90)، أما الهدف الثاني فقد جاء بـ "نيران صديقة" سجله الكرواتي شيمي غريغوف، خطأ في مرماه، عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جمعتهما، اليوم الاثنين، على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

وحصد الغرافة، بذلك أول ثلاث نقاط له ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليتساوى مع كل من الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي، اللذين يلتقيان فما بينهما، في وقت لاحق من اليوم، في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة.

بينما مني تراكتور سازي تبريز بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: "twitter/alkasschanne"

نايف الكوردي