مالك ميلان العريق يعلن إفلاسه!

فجرت الصحف الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها إعلان يونهونج لي مالك نادي ميلان لكرة القدم، إفلاسه.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن شركة التغليف التي يملكها يونهونج لي، تم عرضها للبيع بسبب الديون المترتبة عليها لمصلحة البنوك.

وأضافت أن رجل الأعمال الصيني تلاعب بميزانية شركته الخاصة ليخفي إفلاسه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين تفتح تحقيقا في الأمر.

وأكدت أن يونهونج لي، يملك 100 مليون يورو فقط، فيما تصل الديون المترتبة عليه إلى 640 مليون يورو.

وإذا ما صدقت الصحيفة، فإن ميلان العريق، مقبل على أزمة مالية خانقة، لاسيما وأن الروسونيري أنفق 200 مليون يورو في الصيف الماضي، كان جزء كبير عبارة منها عن قروض مترتبة للبنوك.

وباع سيلفيو بيرلسكوني المالك السابق للنادي معظم أسهمه الصيف الماضي لمجموعة "سينو" التي يملكها يونهونج لي، مقابل 740 مليون يورو.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي