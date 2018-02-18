مارسيليا يخطف النقاط الثلاث من بوردو في "الليغ1"

انتزع مارسيليا فوزا صعبا من ضيفه بوردو 1-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ليون مع ليل 2ـ2.

ويدين مارسيليا بالفضل في هذا الفوز للاعبه فلوران توفين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.34).

ورفع مارسيليا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف موناكو صاحب المركز الثاني، وتوقف رصيد بوردو عند 35 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف رين، صاحب المركز السابع، وبفارق الأهداف أمام نيس صاحب المركز التاسع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير