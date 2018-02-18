كفيتوفا تتوج ببطولة قطر المفتوحة

عادت التشيكية بيترا كفيتوفا من بعيد وقلبت هزيمتها في المجموعة الأولى إلى فوز ثمين على الإسبانية غاربيني موغوروزا، لتتوج بلقبها الأول في بطولة قطر المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.

واستغرقت كفيتوفا، المصنفة السادسة عشر للبطولة، نحو ساعتين وربع الساعة، للتغلب على موغوروزا، المصنفة الرابعة للبطولة بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4.

وأحرزت كفيتوفا "27 عاما"، اللقب الثاني والعشرين في مسيرتها الرياضية، حتى الآن، وينتظر أن تحرز قفزة جيدة، في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للمحترفات، غدا الاثنين، علما بأنها خاضت البطولة الحالية، وهي في المركز الـ21 عالميا.

.@Petra_Kvitova claims the @QatarTennis title!



Downs Muguruza, 3-6, 6-3, 6-4 for 13th consecutive victory and a return to the Top 10! pic.twitter.com/ivjdoQ774x — WTA (@WTA) February 18, 2018

.@Petra_Kvitova speaks after claiming the first Premier 5 title of 2018 at @QatarTennis! pic.twitter.com/eYmoYM4yaf — WTA (@WTA) February 18, 2018

المصدر: وكالات

فادي سيمير