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كفيتوفا تتوج ببطولة قطر المفتوحة

الرياضة

كفيتوفا تتوج ببطولة قطر المفتوحة
AFP
بيترا كفيتوفا
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عادت التشيكية بيترا كفيتوفا من بعيد وقلبت هزيمتها في المجموعة الأولى إلى فوز ثمين على الإسبانية غاربيني موغوروزا، لتتوج بلقبها الأول في بطولة قطر المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.

واستغرقت كفيتوفا، المصنفة السادسة عشر للبطولة، نحو ساعتين وربع الساعة، للتغلب على موغوروزا، المصنفة الرابعة للبطولة بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4.

وأحرزت كفيتوفا "27 عاما"، اللقب الثاني والعشرين في مسيرتها الرياضية، حتى الآن، وينتظر أن تحرز قفزة جيدة، في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي للمحترفات، غدا الاثنين، علما بأنها خاضت البطولة الحالية، وهي في المركز الـ21 عالميا.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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