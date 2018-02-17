جنوى يسقط إنتر ميلان في "الكالتشيو"

سقط إنتر ميلان أمام مضيفه جنوى 2-0، اليوم السبت، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" .

سجل ثنائية جنوى كل من أندريا رانوكيا في (د.45 خطأ في مرمى فريقه) وغوران بانديف في (د.59).

ووقف رصيد إنتر بعد هذه الخسارة عند النقطة 48 في المركز الرابع خلف روما بفارق نقطتين، وأصبح معرضا كذلك لخسارة المركز الرابع في حالة فوز لاتسيو على هيلاس فيرونا غدا لأحد في المقابل ارتفع رصيد جنوى إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعاد كييفو فيرونا لتذوق طعم الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ضيفه كالياري 2-1.

انتظر أصحاب الأرض حتى قبل النهاية بـ16 دقيقة من أجل افتتاح باب التسجيل عبر لاعب الوسط المخضرم إيمانويل جياكيريني، قبل أن يضيف روبرتو إنجليسي الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وفي الدقيقة 82 قلص ليوناردو بافوليتي الفارق لكالياري ولكنه لم يكن كافيا لتفادي الخسارة.

وبهذه النتيجة الثمينة، يعود كييفو لدرب الانتصارات بعد غياب دام نحو ثلاثة أشهر، ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 25 يرتقي بها مؤقتا للمركز الـ14، متفوقا بفارق الأهداف فقط أمام كالياري، الذي تجرع خسارته الـ14 هذا الموسم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير