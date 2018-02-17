بايرن ميونيخ يقلب الطاولة على فولسبورغ في البوندسليغا

قلب بايرن ميونيخ تأخره بهدف أمام مضيفه فولسبورغ إلى فوز ثمين (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا في الدقيقة 8 عن طريق دانيل ديدافي، وعادل للبايرن ساندرو واغنر في الدقيقة 64، قبل أن ينقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه من السقوط في فخ التعادل بتسجيله هدف الفوز للبافاري في الدقيقة الأولى من الوقت البديل عن الضائع من ركلة جزاء.

وأضاع الهولندي آريين روبين ركلة جزاء للبايرن عند الدقيقة الـ55 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، واصل بايرن ميونيخ تغريده في الصدارة بـ59 نقطة فيما تجمد رصيد فولسبورغ عند 24 نقطة في المركز الـ13 على جدول الدوري الألماني لكرة القدم.

من جهة أخرى، تغلب باير ليفركوزن أقرب مطاردي البايرن في مركز الصدارة على مضيفه هامبورغ بهدفين لهدف، رافعا رصيده إلى 38 نقطة، فيما توقف رصيد هامبورغ عند 17 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير.

سجل أهداف ليفركوزن كل من الجامايكي ليون بايلي وكاي هافيرتز في الدقيقتين 40 و50 على الترتيت، فيما جاء هدف أصحاب الأرض عن طريق أندريه هان في الدقيقة 70.

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وفي مباريات أخرى من الجولة ذاتها تغلب فرايبورغ على فيرد بريمين بهدف وحيد، وتعادل كولن وهانوفر بهدف لكل منهما.

المصدر: RT

أليكسي اسبر