برشلونة يحلق بعيدا في صدارة الليغا

تغلب برشلونة على مضيفه إيبار بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الأوروغوياني لويس سواريز أهداف اللقاء في الدقيقة 16، وعزز جوردي ألبا النتيجة للبلوغرانا بهدف ثان قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.

ولعب إيبار بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ66 بعد طرد لاعبه التشيلي فابيان أوريلانا.

وبهذا الفوز يواصل برشلونة تغريده في صدارة الليغا برصيد 62 نقطة فيما تجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية تغلب إشبيلية على مضيفه لاس بالماس 2-1، سجل المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، المنحدر من أصول تونسية، هدف التقدم للفريق الأندلسي، بحلول الدقيقة 35، وعزز بابلو سارابيا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 50، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق الأرجنتيني جوناثان كايير من ركلة جزاء.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد لاس بالماس عند 18 نقطة في المركز الـ18.

المصدر: RT

أليكسي اسبر