جيرونا يقسو على ليغانيس في "الليغا"

فاز جيرونا على ضيفه ليغانيس 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف جيرونا كريستيان ستوان في (د.23 من ركلة جزاء) وكريستيان بروتوغيس في (د.36) وخوانبي لوبيز في (د.85).

ورفع جيرونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، في المقابل تجمد رصيد ليغانيس عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير