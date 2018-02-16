ميلان ينوي مكافأة غاتوزو

قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن إدارة ميلان تنوي الدخول في مفاوضات مع غاتوزو، في منتصف مارس/آذار المقبل، من أجل مناقشة تفاصيل الاتفاق الجديد.

وحقق غاتوزو 4 انتصارات في آخر 5 جولات من منافسات الدوري الإيطالي، ما أعاد للروسونيري فرصة المنافسة على التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.



ويحتل ميلان حاليا المركز السابع برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط خلف سامبدوريا صاحب المركز السادس، كما نجح غاتوزو في قيادة ميلان لتحقيق فوز كبير خارج أرضه على لودوجوريتس البلغاري بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير