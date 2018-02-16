إنييستا يتلقى عرضا صينيا خياليا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن قائد برشلونة أندرياس إنييستا (33 عاما)، قد تلقى عرضا خياليا، للانتقال إلى الدوري الصيني، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي تيانجين كوانجيان الصيني، عرض على إنييستا 35 مليون يورو سنويا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين من النادي الصيني، زاروا مؤخرا مدينة برشلونة مرتين، لمحاولة إقناع إنييستا بقبول العرض.

Andres Iniesta considering huge offer from Chinese Super League https://t.co/ltGX2ydGS8 — SPORT English (@Sport_EN) February 16, 2018

ومن المتوقع أن يتخذ اللاعب قراره النهائي، بالبقاء أو الرحيل عن برشلونة، نهاية مارس/آذار المقبل، في ظل تفاؤل صيني بإتمام الصفقة.

وفي نفس الوقت، أبرزت الصحيفة أن الجانب الرياضي، قد يلعب أيضا دورا مهما، في قرار إنييستا، حيث ما زال يعتقد أنه قادر على الأداء، في أعلى المستويات.

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كما أن الدولي الإسباني، لم يفقد مكانه في تشكيل برشلونة، رغم التعاقد مع فيليب كوتينيو، وما زال المدرب إرنستو فالفيردي، يعتمد عليه في المواجهات الكبرى.



وتوقعت الصحيفة، أن تحترم إدارة العملاق الكتالوني قرار إنييستا النهائي مهما كان اختياره، بالنظر لما قدمه للنادي خلال مسيرته.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر