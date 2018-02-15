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برشلونة يمدد تعاقده مع "بيكو"

الرياضة

برشلونة يمدد تعاقده مع
@FCBarcelona
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أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تمديد عقد رعايته مع شركة بيكو التركية للإلكترونيات لـ 3 أعوام إضافية، ليظهر شعار الشركة على قمصان التدريبات.

ولم يكشف النادي الكتالوني عن التفاصيل المالية للصفقة، التي أعلنها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو في مؤتمر صحفي اليوم، بحضور المدافع جيرار بيكيه.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن قيمة الصفقة تبلغ 57 مليون يورو.

وتظهر العلامة التجارية لشركة بيكو حاليا، على أكمام قمصان الفريق الأول، إضافة إلى ظهر قمصان التدريب، ضمن صفقة عام 2014.

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يذكر أن شركة راكوتين تضع اسمها على قميص اللاعبين من الأمام، وهي شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والاتصالات والمحتويات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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