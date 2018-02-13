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رقم ماراثوني جديد لميسي مع برشلونة

الرياضة

رقم ماراثوني جديد لميسي مع برشلونة
Reuters Albert Gea
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واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، صناعة التاريخ مع البلوغرانا، وذلك، بتسجيله رقما جديدا خلال مباراة خيتافي الأحد الماضي ضمن الجولة الـ23 من الليغا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ميسي تجاوز حاجز الـ50 ألف دقيقة مع برشلونة، ليقتحم قائمة لا يتواجد بها سوى الثنائي كارليس بويول قائد البلوغرانا المعتزل، وتشافي هيرنانديز لاعب السد القطري الحالي.

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وذكرت الصحيفة أنه بعد مباراة خيتافي التي انتهت بالتعادل السلبي، يكون الساحر الأرجنتيني قد لعب بقميص برشلونة 50 ألف و62 دقيقة، ليتفوق على كارليس بويول صاحب 50 ألف و26 دقيقة، وخلف تشافي هيرنانديز، 58 ألف و673 دقيقة.

وتابعت الصحيفة أن ميسي وصل لهذا العدد من الدقائق في 619 مباراة، منها 549 لقاء أساسيا، سجل خلالها 534 هدفا، ويتبقى للنجم الأرجنتيني 8611 دقيقة، لمعادلة رقم تشافي، حيث يستلزم مشاركته في 96 مباراة كاملة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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