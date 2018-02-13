ملكة جمال روسيا ترشح الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2018 (فيديو)

رشحت فيكتوريا لوبيريوفا، سفيرة بطولة كأس العالم 2018، وملكة جمال روسيا السابقة خلال زيارتها إلى الأرجنتين منتخب التانغو للتتويج بلقب مونديال روسيا.
وأشادت لوبيريوفا (34 عاما)، التي توّجت بلقب ملكة جمال روسيا عام 2003، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة، كلاوديو تابيا، بمنتخب التانغو، وقالت إن الأرجنتين لديها كل الإمكانيات التي تجعلها تتوج بكأس العالم.
Es un honor para mi representar a mi pais en el extrajero! Muchas gracias Argentina por su calida recepcion! 🇦🇷/ it’s a privilege for me to represent my country. I feel like I am making history as well. Thank you to @afaseleccion made my visit a special one. May football continue to unite us ⚽️V / Маленькая часть моей большой пресс-конференции в Буэнос-Айресе сегодня. Для меня большая честь представлять свою страну за рубежом и иметь возможность лично пригласить болельщиков из разных стран! До встречи в России на Чемпионате Мира 2018 @fifaworldcup #fifa #ambassador #worldcup #russia
Buenos Dias Buenos Aires🇦🇷! Not long ago I recorded a message with congrats for AFA President Mr Tapia ⚽️ & his team on qualifying for the World Cup & a warm welcome to Russia. Now I’m coming to you with a personal invitation to Argentinian football fans to visit Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/ThxuujmnVa— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) February 11, 2018
ووجهت لوبيريوفا الدعوة للجماهير الأرجنتينية لحضور بطولة كأس العالم على الأراضي الروسية، وقالت أنها متأكدة أن الجماهير ستكون سعيدة بضيافة روسيا، كما ذكرت أن قسما كبيرا من الجماهير الروسية تشجع منتخب التانغو ولا سيما الساحر ميسي قائد الفريق.
كما زارت لوبيريوفا ملعب نادي بوكا جونيورز مع المدير الفني لمنتخب الأرجنتين خورخي سامباولي ورئيس النادي دانيل أنخليتسي.
🇷🇺 @LopyrevaVika, Embajadora de la @FIFAWorldCup este domingo en La Bombonera! 😍💙💛💙 pic.twitter.com/aQ7A3boK1k— INFO BOCA WEB ⑫💙💛 (@InfoBocaWeb) February 12, 2018
Hoy en La Bombonera nos visitó @lopyrevavika, embajadora de la @FIFAWorldCup, que luego nos acompañó a ver la victoria de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/t3KCtUb4xh— Daniel Angelici (@TanoAngelici) February 12, 2018
وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من الـ14 يونيو/حزيران، لغاية الـ15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر