ملكة جمال روسيا ترشح الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2018 (فيديو)

Es un honor para mi representar a mi pais en el extrajero! Muchas gracias Argentina por su calida recepcion! 🇦🇷/ it’s a privilege for me to represent my country. I feel like I am making history as well. Thank you to @afaseleccion made my visit a special one. May football continue to unite us ⚽️V / Маленькая часть моей большой пресс-конференции в Буэнос-Айресе сегодня. Для меня большая честь представлять свою страну за рубежом и иметь возможность лично пригласить болельщиков из разных стран! До встречи в России на Чемпионате Мира 2018 @fifaworldcup #fifa #ambassador #worldcup #russia

