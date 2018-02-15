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انسحاب شارابوفا من بطولة دبي للتنس

الرياضة

انسحاب شارابوفا من بطولة دبي للتنس
AFP SAEED KHAN
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أعلن منظمو بطولة دبي للتنس اليوم الخميس انسحاب ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا من المشاركة في البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقررت شارابوفا، الفائزة بخمس بطولات كبرى ووافقت على المشاركة ببطاقة دعوة لتظهر هناك لأول مرة في البطولة منذ 2006، الانسحاب بسبب معاناتها من تمزق في الساعد.

وخسرت شارابوفا، المصنفة 41 عالميا، في الدور الأول لبطولة قطر المفتوحة يوم الأربعاء الماضي أمام الرومانية مونيكا نيكوليسكو.

وتملك الحسناء الروسية البالغة من العمر 30 عاما 21 انتصارا مقابل عشر هزائم منذ عودتها من الإيقاف بسبب المنشطات في أبريل/ نيسان الماضي.

كما انسحبت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 عالميا، بسبب المرض.

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وقال صلاح تهلك مدير بطولة دبي في بيان: "لسوء الحظ اضطرت ماريا شارابوفا وماديسون كيز للانسحاب من بطولة دبي بسبب الإصابة والمرض، نأسف لغيابهما عن البطولة لكننا لا نزال نملك واحدة من أقوى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

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