انسحاب شارابوفا من بطولة دبي للتنس
أعلن منظمو بطولة دبي للتنس اليوم الخميس انسحاب ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا من المشاركة في البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل.
وقررت شارابوفا، الفائزة بخمس بطولات كبرى ووافقت على المشاركة ببطاقة دعوة لتظهر هناك لأول مرة في البطولة منذ 2006، الانسحاب بسبب معاناتها من تمزق في الساعد.
وخسرت شارابوفا، المصنفة 41 عالميا، في الدور الأول لبطولة قطر المفتوحة يوم الأربعاء الماضي أمام الرومانية مونيكا نيكوليسكو.
Мария Шарапова @MariaSharapova снялась с теннисного турнира в Дубае из-за травмы https://t.co/FlWupczuWqpic.twitter.com/QUFzfy7ZTm— Р-Спорт (@rsportru) February 15, 2018
وتملك الحسناء الروسية البالغة من العمر 30 عاما 21 انتصارا مقابل عشر هزائم منذ عودتها من الإيقاف بسبب المنشطات في أبريل/ نيسان الماضي.
كما انسحبت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 عالميا، بسبب المرض.
*Announcement* Unfortunately Maria Sharapova and Madison Keys have regretfully had to withdraw from the #DDFTennis Championships due to injury and illness. Maria has a forearm strain and Madison is ill. We wish them a speedy recovery.— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 15, 2018
وقال صلاح تهلك مدير بطولة دبي في بيان: "لسوء الحظ اضطرت ماريا شارابوفا وماديسون كيز للانسحاب من بطولة دبي بسبب الإصابة والمرض، نأسف لغيابهما عن البطولة لكننا لا نزال نملك واحدة من أقوى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات.
المصدر: رويترز
أليكسي اسبر