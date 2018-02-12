شارابوفا تودع مبكرا بطولة قطر المفتوحة

فشلت الروسية ماريا شارابوفا المشاركة ببطاقة دعوة في تجاوز حاجز الدور الأول لبطولة قطر المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام الرومانية مونيكا نيكوليسكو بمجموعتين لواحدة، اليوم الاثنين.

وحسمت شارابوفا المجموعة الأولى لمصلحتها 6-4، لكن نيكوليسكو المتأهلة من التصفيات استطاعت العودة في المباراة وفازت بالمجموعة الثانية 4-6، قبل أن تفوز بالثالثة 3-6 وتتأهل إلى الدور الثاني.

Monica Niculescu comes back to defeat Sharapova 4-6, 6-4, 6-3#QatarTennispic.twitter.com/zb1fFca1Ri — WTA (@WTA) February 12, 2018

وخرجت التونسية أنس جابر المشاركة ببطاقة دعوة من الدور الأول، بخسارتها أمام الصينية يينغيينغ دويان الصاعدة من التصفيات 2-6 و3-6، وتلتقي الصينية في الدور المقبل الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة رابعة.

وبلغت الدور الثاني الروسية آنا بلينكوفا بتغلبها على مواطنتها إيلينا فيسنينا 6-1 و6-3، ومواطنتهما إيكاترينا ماكاروفا على الصينية شوياي جانغ 7-5 و6-0، والرومانية ميكاييلا بوزارنيسكو بتغلبها على الأوكرانية ليسيا تسورينكو 7-5 و6-4، والأمريكية كاترين بيليس بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و4-1 ثم بالانسحاب.

وصنفت الدنماركية كارولاين فوزنياكي، الأولى عالميا، أولى في الدورة أمام مطاردتيها المباشرتين في التصنيف العالمي الرومانية سيمونا هاليب والأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

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وتشارك غالبية اللاعبات العشر الأوليات هذا الأسبوع في دورة الدوحة التي من المرجح أن تبلغ فوزنياكي وهاليب مباراتها النهائية، في تكرار لخوضهما نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير/كانون الثاني. وأحرزت فوزنياكي اللقب الأسترالي، وهو باكورة ألقابها الكبرى، على حساب هاليب، وأقصتها من صدارة التصنيف العالمي.

وأعفيت المصنفات الثماني الأوليات من خوض الدور الأول.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير