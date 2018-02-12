الروسيتان بافليوتشنكوفا وكاساتكينا تودعان بطولة قطر المفتوحة للتنس

ودعت الروسيتان أنستاسيا بافليوتشنكوفا، وداريا كاساتكينا، اليوم الاثنين، منافسات بطولة قطر المفتوحة للتنس من الدور الأول.

وخسرت بافليوتشنكوفا أمام السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بنتيجة 6-7 و4-6، وستقابل السلوفاكية في الدور المقبل الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة السابعة للبطولة.

وكانت سيبولكوفا، بلغت الدور قبل النهائي في هذه البطولة بالموسم الماضي، لكنها خسرت أمام كارولينا بليسكوفا التي توجت باللقب في نهاية البطولة.

وودعت الروسية كاساتكينا، البطولة مبكرا بالانسحاب في وسط مباراتها الأولى بالبطولة اليوم، حيث فازت عليها الأمريكية، كاترين كارتن بيليس، المتأهلة من الأدوار التمهيدية للبطولة (7-5)، و(4-1) ثم بالانسحاب.

.@CiciBellis advances @QatarTennis second round as Kasatkina withdraws due to injury.



We wish her a speedy recovery! pic.twitter.com/aYTFEyXbAx — WTA (@WTA) February 12, 2018

المصدر: وكالات

فادي سيمير