الروسيتان بافليوتشنكوفا وكاساتكينا تودعان بطولة قطر المفتوحة للتنس
ودعت الروسيتان أنستاسيا بافليوتشنكوفا، وداريا كاساتكينا، اليوم الاثنين، منافسات بطولة قطر المفتوحة للتنس من الدور الأول.
وخسرت بافليوتشنكوفا أمام السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بنتيجة 6-7 و4-6، وستقابل السلوفاكية في الدور المقبل الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة السابعة للبطولة.
وكانت سيبولكوفا، بلغت الدور قبل النهائي في هذه البطولة بالموسم الماضي، لكنها خسرت أمام كارولينا بليسكوفا التي توجت باللقب في نهاية البطولة.
Dominika @Cibulkova grabs the first win of @QatarTennis 2018!— WTA (@WTA) February 12, 2018
Ousts Pavlyuchenkova 7-6, 6-4! pic.twitter.com/0kRQA5oZo3
وودعت الروسية كاساتكينا، البطولة مبكرا بالانسحاب في وسط مباراتها الأولى بالبطولة اليوم، حيث فازت عليها الأمريكية، كاترين كارتن بيليس، المتأهلة من الأدوار التمهيدية للبطولة (7-5)، و(4-1) ثم بالانسحاب.
.@CiciBellis advances @QatarTennis second round as Kasatkina withdraws due to injury.— WTA (@WTA) February 12, 2018
We wish her a speedy recovery! pic.twitter.com/aYTFEyXbAx
المصدر: وكالات
فادي سيمير