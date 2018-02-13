الفيفا يوجه ضربة قاسية لنيمار!

ذكرت مصادر صحفية أن الفيفا رفض شكوى البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ناديه السابق برشلونة، وهو ما يعد ضربة موجعة لصاحب الـ26 عاما.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن جوهرة السامبا تقدم بشكوى ضد ناديه السابق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب فيها بالحصول على مبلغ حوالي 40 مليون يورو قيمة مكافأة تجديد عقده مع البلوغرانا، بينما ترى إدارة برشلونة أن اللاعب ليس من حقه المطالبة بهذه المكافأة حيث إنه لم يلتزم بالعقد لنهايته.

على الجانب الآخر تدرس إدارة برشلونة حاليا القيام بـ"هجمة مرتدة" ضد نيمار وذلك من خلال مطالبة اللاعب بمبلغ 75 مليون يورو، بسبب عدم التزامه بالعقد، وتعويضا عن الأضرار التي تسبب فيها للنادي الكتالوني.

من جهة أخرى أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن هذه الهزيمة لنيمار في معركته ضد برشلونة أمام الفيفا، قد تدفع الفريق القانوني للاعب بنقل القضية لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس".

المصدر: وكالات

فادي سيمير