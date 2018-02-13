سانشيز يكشف بكاء ميسي الأليم !

كشف التشيلي أليكسيس سانشيز عن لحظات قال إن "الناس لا تعرفها وتحدث خارج المستطيل الأخضر" في حياة اللاعبين مستشهدا بمثال عن بكاء أليم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف سانشيز :" دخلت غرفة تغيير الملابس وسمعت بكاء ميسي.. لقد كان بكاؤه مؤلما.. كان يلوم نفسه على إضاعة ركلة الجزاء أمام تشيلسي عام 2012".

وكان تشيلسي قد أقصى برشلونة من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا عام 2012 بعد أن تقدم بنتيجة (3-2) بمجموع لقائي الذهاب والإياب، حيث فاز تشيلسي بهدف نظيف في لندن وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في برشلونة في المباراة التي أهدر فيها ميسي ركلة جزاء.

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ولعب سانشيز المنتقل حديثا لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثلاثة مواسم بالفترة بين يوليو/تموز 2011 و2014، قبل أن ينتقل إلى أرسنال الإنجليزي.

وستتكرر المواجهة بين تشيلسي وبرشلونة في الـ20 من فبراير/شباط الحالي حين يلتقي الفريقان على ملعب "ستامفورد بريدج" في ذهاب دور الـ16 للتشامبيونزليغ.

المصدر: سبورت إكسبريس