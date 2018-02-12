شاهد.. زوجة موراتا تفضحه برقصة وتشعل جماهير تشيلسي

أعربت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي عن غضبها الشديد بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ألفارو موراتا، لاعب الفريق يقوم بحمل زوجته رغم إصابته.

وكانت أليس كامبيلو، زوجة موراتا، قد نشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قبل أن تعود وتحذفه بعد موجة الغضب من جماهير البلوز.

ويغيب اللاعب الإسباني عن تدريبات ومباريات الفريق اللندني إثر معاناته من مشاكل في الظهر.

واستغربت جماهير البلوز من رقص موراتا وتحركاته من دون الشعور بالألم، بينما يفتقد الفريق إلى خدماته في الوقت ذاته.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن موراتا سافر، خلال الأسبوع الماضي، إلى برلين من أجل زيارة الطبيب الألماني الشهير بيتر فيلينغ، الذي يشرف حاليا على علاجه.

Video of "injured" Morata dancing has gone down like a lead balloon with Chelsea fans 📹 https://t.co/CASULmgGh0pic.twitter.com/GB98w8YBn8 — AS English (@English_AS) February 12, 2018

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ويغيب موراتا عن تشيلسي منذ أكثر من 3 أسابيع، وشارك مع النادي اللندني في 31 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري حتى الآن، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4 أهداف.

وكان مدرب تشيلسي الإيطالي أنطونيو كونتي قد تحدث عن إصابة موراتا، قائلا: "موراتا يعاني من مشكلة على مستوى الظهر، الطاقم الطبي يحاول إيجاد حل لهذا الألم الذي يمنع اللاعب من المشاركة، موعد عودته؟ لا أعلم، ربما بعد يوم، ربما بعد شهر وربما (لن يعود) حتى نهاية الموسم".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر