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الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي

الرياضة

الفرعون صلاح يتقدم على ميسي في سباق الحذاء الذهبي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى احتدام الصراع على لقب الحذاء الذهبي في القارة العجوز، هذا الموسم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لم يستطع زيادة حصيلة أهدافه خلال لقاء فريقه مع ضيفه خيتافي أمس الأحد على ملعب "كامب نو"، حيث يملك 20 هدفا في الليغا هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يتصدر ترتيب الهدافين في الدوريات الأوروبية برصيد 23 هدفا، ويتبعه المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفا في البريمير ليغ هذا الموسم.


وتابعت الصحيفة : "كما اقترب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو من الصراع، إذ يحتل المركز الثالث، بعد رباعيته ضد ليستر سيتي".

ويأتي الأوروغوياني إدينسون كافاني بالمركز الرابع، فيما يكتفي الساحر ميسي بالمركز الخامس حاليا.

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وجاء ترتيب الهدافين الـ10 الأوائل في القارة العجوز على الشكل التالي:

1- هاري كين (توتنهام الإنجليزي) 23 هدفا، 46 نقطة.

2- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) 22 هدفا، 44 نقطة.

3- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) 21 هدفا، 42 نقطة.

4- إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي) 21 هدفا، 42 نقطة.

5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) 20 هدفا، 42 نقطة.

6- شيرو إيموبيلي(لاتسيو الإيطالي) 20 هدفا، 42 نقطة.

7- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) 19 هدفا، 38 نقطة.

8- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) 19 هدفا، 38 نقطة.

9- البرازيلي جوناس أوليفيرا(بنفيكا البرتغالي) 25 هدفا، 37.5 نقطة.

10- الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان الإيطالي) 18 هدفا، 36 نقطة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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