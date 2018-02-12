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ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ديبورتيفو لاكورونيا

الرياضة

ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ديبورتيفو لاكورونيا
twitter@RealBetis
ريال بيتيس يعود بالنقاط من أرض ديبورتيفو لاكورونيا
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تقدم ريال بيتيس إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه على ملعب مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1-0، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ23 من المسابقة.

ويدين بيتيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه لورين مورون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.54).

الفوز رفع رصيد بيتيس إلى 33 نقطة في المركز الثامن، وظل ديبورتيفو في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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