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أبطال آسيا.. لوكوموتيف يكتسح الوحدة والدحيل يقلب تأخره إلى فوز ثمين أمام زوباهان

الرياضة

أبطال آسيا.. لوكوموتيف يكتسح الوحدة والدحيل يقلب تأخره إلى فوز ثمين أمام زوباهان
twitter@theafcdotcom
لوكوموتيف يكتسح الوحدة في دوري أبطال آسيا
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تعرض الوحدة الإماراتي لخسارة قاسية خارج ملعبه أمام لوكوموتيف الأوزبكي 0-5 ،اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2018.

وأحرز خماسية الفريق الفائز كل من نيفالدو فيريرا في (د.25) وأكرمجون عليباييف في (د.53 و87) والإماراتي سالم سلطان في (د.55 بالخطأ في مرمى فريقه) والبديل سردور رشيدوف في (د.59).

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة في الـ19 من فبراير/شباط، ويلتقي فيها الوحدة مع الدحيل القطري في أبو ظبي.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، قلب نادي الدحيل القطري تأخره إلى فوز على ضيفه زوباهان الإيراني 3-1.

وتقدم زوباهان في الشوط الأول عبر هدف البرازيلي كيروس فيراز في (د.12)، قبل أن يرد الدحيل في الشوط الثاني بثلاثية سجلها كريم بوضياف في (د.74 و76) والتونسي يوسف مساكني في (د.84).

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، علما بأن أوروا ريد دايموندز الياباني كان توج بلقب البطولة، العام الماضي، بعدما تغلب في النهائي على الهلال السعودي.

المصدر: RT

فادي سيمير

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