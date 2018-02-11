خفافيش فالنسيا تنقض على ليفانتي.. فيديو

استعاد فريق فالنسيا ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه ليفانتي، بفوزه عليه (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، وذلك في المرحلة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية خفافيش فالنسيا كل من، سانتياغو مينا، والأرجنتيني لوسيانو فيتو، ودانيال باريخو، في الدقائق (17، 65، 89 من ضربة جزاء) على الترتيب، بينما سجل سيرجيو بوستيغو ريدوندو هدف الضيوف الوحيد، في الدقيقة 18، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي أقيم على ملعب "ميستايا".

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وحقق فريق فالنسيا انتصاره الأول، بعد ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 43 نقطة، ويحتل المركز الثالث. بينما توقف رصيد ليفانتي عند 20 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي