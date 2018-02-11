بالفيديو.. خيتافي يحرج برشلونة في معقله

فرض فريق خيتافي التعادل السلبي على برشلونة، على أرضه وبين جماهيره، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن الأسبوع الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى الفريق الكاتالوني بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 59 نقطة، ويحتل صدارة الليغا بفارق 7 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب على مضيفه ملقا بهدف وحيد، أمس السبت.

بينما رفع خيتافي رصيده إلى 30 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT

نايف الكوردي