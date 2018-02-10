شاهد.. الملك كين يبتعد عن الفرعون صلاح

عزز مهاجم توتنهام هوتسبير النجم هاري كين تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن قاد فريقه إلى الفوز على أرسنال، اليوم السبت، في "ديربي" العاصمة لندن.

وسجل النجم هاري كين هدف الفوز الوحيد لفريقه، في الدقيقة الـ 49، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة زميله الويلزي بن دافيز، من الجهة اليسرى.

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ورفع هاري كين رصيد إلى 23 هدفا، في صدارة هدافي البريمير ليغ، مبتعد بفارق هدفين عن ملاحقه المباشر، النجم المصري محمد صلاح، الذي يحل فريقه ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 27، من الدوري أيضا.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي