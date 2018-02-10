شاهد.. توتنهام يهزم المدفعجية في "ديربي" عاصمة الضباب

حسم فريق توتنهام "ديربي" شمال العاصمة لندن لصالحه ضد جاره أرسنال، الذي جمعهما اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في انتصاره لنجمه هاري كين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الـ 49، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة زميله الويلزي بن دافيز، من الجهة اليسرى، على ملعب "ويمبلي".

وعزز هاري كين تربعه على عرش صدارة هدافي البريمير ليغ، برصيد 23 هدفا، مبتعدا بفارق هدفين عن ملاحقه المباشر، النجم المصري محمد صلاح، الذي يحل فريقه ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون، غدا الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

أما توتنهام هوتسبير فقد رفع رصيده إلى 52 نقطة، وانتزع المرتبة الثالثة من فريق ليفربول، بفارق نقطة واحدة، حتى الآن.

في حين تجمد رصيد أرسنال عند 45 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

نايف الكوردي