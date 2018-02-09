اليوفي يعبر محطة فيورنتينا بنجاح .. فيديو

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي اليوفي كل من المهاجمين، فيديريكو بيرنارديسكي، والأرجنتيني غونزالو هيغواين، في الدقيقتين (56، 86) على الترتيب، من زمن للقاء الذي أقيم على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

وتصدر يوفنتوس، حامل اللقب، قائمة الدوري، برصيد 62 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين، فريق نابولي، الذي يستضيف فريق لاتسيو، غدا السبت على ملعب سان باولو.

بينما توقف رصيد فيورنتينا عند 31 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "matchtv.ru"

نايف الكوردي