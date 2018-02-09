خيمكي الروسي يهزم جالغريس الليتواني بعقر داره في "يورو ليغ"

خرج فريق خيمكي الروسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه جالغريس الليتواني، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك في إطار الجولة الـ 22 من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة.

وتفوق الفريق الليتواني على ضيفه بفارق 11 نقطة في الربع الأول (26-15)، لكن الفريق الروسي نجح في قلب تأخره إلى فوز بتقدمه في الأرباع الثلاثة الأخرى، بواقع: (28-18، 18-15، 23-15)، لينهي نتيجة اللقاء لصالحه بفارق 10 نقاط، بنتيجة (84-74).

وحقق فريق خيمكي انتصاره الثاني على التوالي، والثالث عشر في الموسم الحالي لمسابقة "يورو ليغ"، مقابل 9 هزائم، وصعد إلى المركز السادس في الترتيب العام للمجموعة، برصيد 35 نقطة، بانتظار نتيجة بقية المباريات.

في المقابل، تراجع جالغريس إلى المرتبة الخامسة، حتى الآن، في الترتيب العام لقائمة المجموعة، التي تضم 16 فريقا مشاركا في الدوري الأوروبي، برصيد 35 نقطة أيضا.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي