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بالفيديو.. نهائي مثير في كأس إسبانيا

الرياضة

بالفيديو.. نهائي مثير في كأس إسبانيا
Reuters Heino Kalis
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خطا برشلونة الخطوة الأخيرة نحو الدفاع عن لقب بطل كأس إسبانيا لكرة القدم، بصعوده إلى النهائي، على حساب مضيفه فالنسيا، بفوزه عليه (2-0)، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الخميس.

وضع النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، فريقه الجديد برشلونة في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 49، من متابعة لكرة عرضية مررها له زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، ليفتتح بذلك سجله التهديفي بقميص البلوغرانا. بينما تكفل الكرواتي إيفان راكيتيش بتسجيل الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 82، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ميستايا".

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وجدد برشلونة فوزه على خفافيش فالنسيا، إذ كان قد تغلب عليه بهدف وحيد في لقاء الذهاب، ليضرب الفريق الكتالوني، بذلك موعدا في نهائي كأس ملك إسبانيا، مع فريق إشبيلية، الذي تأهل على حساب منافسه ليغانيس.

المصدر: RT

نايف الكوردي

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