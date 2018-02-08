 
مباشر

توثيق لحظة تاريخية بالفيديو.. باكورة أهداف كوتينيو مع برشلونة

الرياضة

توثيق لحظة تاريخية بالفيديو.. باكورة أهداف كوتينيو مع برشلونة
Reuters Heino Kalis
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juiw

افتتح النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو سجله التهديفي مع فريقه الجديد برشلونة بهدف سجله في شباك مضيفه فالنسيا، اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كاس إسبانيا لكرة القدم.

وتابع فيليبي كوتينيو، ببراعة، كرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في الشباك، عند الدقيقة 49، أي بعد أربع دقائق فقط من دخوله أرض الملعب، بدلا من البرتغالي أندريا غوميش، على ملعب "ميستايا"!

إقرأ المزيد
شاهد.. لاعب يخلع قميص ميسي خلال المباراة لإيقافه!

وانتقل النجم البرازيلي من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة، مقابل 160 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة متخطيا عثمان ديمبلي، وثاني أغلى لاعب في التاريخ، بعد مواطنه نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.
وقد يخطف المركز الثاني الفرنسي كيليان مبامبي المنضم إلى سان جيرمان أيضا قادما من موناكو، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إذا ما تمت صفقة بيعه الصيف المقبل نهائيا للأمراء، نظرا لوجود هكذا خيار في عقد الإعارة، وذلك، مقابل 180 مليون يورو.

وشارك فيليبي كوتينيو (25 عاما)، في 201 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 56 هدفا، وصنع 46 هدفا.

وفيما يلي تشكيلة برشلونة الأساسية، التي بدأ بها المباراة ضد خفافيش فالنسيا:

تشكيلة فالنسيا ضد ضيفه العملاق الكتالوني:

المصدر: RT

نايف الكوردي 

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة