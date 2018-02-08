توثيق لحظة تاريخية بالفيديو.. باكورة أهداف كوتينيو مع برشلونة

افتتح النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو سجله التهديفي مع فريقه الجديد برشلونة بهدف سجله في شباك مضيفه فالنسيا، اليوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة كاس إسبانيا لكرة القدم.

وتابع فيليبي كوتينيو، ببراعة، كرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في الشباك، عند الدقيقة 49، أي بعد أربع دقائق فقط من دخوله أرض الملعب، بدلا من البرتغالي أندريا غوميش، على ملعب "ميستايا"!

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وانتقل النجم البرازيلي من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة، مقابل 160 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة متخطيا عثمان ديمبلي، وثاني أغلى لاعب في التاريخ، بعد مواطنه نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وقد يخطف المركز الثاني الفرنسي كيليان مبامبي المنضم إلى سان جيرمان أيضا قادما من موناكو، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إذا ما تمت صفقة بيعه الصيف المقبل نهائيا للأمراء، نظرا لوجود هكذا خيار في عقد الإعارة، وذلك، مقابل 180 مليون يورو.

وشارك فيليبي كوتينيو (25 عاما)، في 201 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 56 هدفا، وصنع 46 هدفا.

وفيما يلي تشكيلة برشلونة الأساسية، التي بدأ بها المباراة ضد خفافيش فالنسيا:

👤⚽️ Another look at the starting XI 🔵🔴 #CopaBarçapic.twitter.com/59m16vnDxV — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 8, 2018

تشكيلة فالنسيا ضد ضيفه العملاق الكتالوني:

Estos son los jugadores que completan el equipo esta noche ⚽ ¡VAMOS! 💪 🏆 pic.twitter.com/XcqIjt7FHM — Valencia CF (@valenciacf) February 8, 2018

المصدر: RT

نايف الكوردي