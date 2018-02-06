موجة صقيع أثناء حفل افتتاح أولمبياد 2018!

ينتظر عشاق الرياضات الشتوية بفارغ الصبر، يوم الجمعة المقبل، موعد مراسم حفل افتتاح فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وصرح رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2018، الكوري الجنوبي لي هي-بيوم، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات تسير في طريقها الصحيح وأن المنظمين يتصدون لانتشار فيروس بين طاقم العاملين ويستعدون للتعامل مع موجة برد خلال حفل الافتتاح، يوم الجمعة المقبل.

وأضاف لي خلال مؤتمر صحفي: "نحن نعمل بشكل كامل مع الكثير من الرياضيين والمسؤولين هنا ونقوم بتسوية أمورهم المعيشية في القرى المحيطة وتجري التدريبات في كافة الملاعب".

وكشف المسؤول الكوري الجنوبي أن نحو 1200 من أفراد الأمن الخاص قد تم الاستغناء عنهم بعد أن تسببت المخاوف بانتشار فيروس في إجبار المنظمين على استبدالهم بأفراد من الجيش مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على خضوعهم للاختبارات الطبية.

والفيروس الذي أصاب بعض أفراد شركات الأمن الخاصة معد ويتسبب في حالة قيء وتقلصات في المعدة ضمن مجموعة أخرى من الأعراض.

وقال لي: "أريد أن اعتذر عن هذه المشكلة كرئيس للجنة المنظمة للأولمبياد الشتوي".

وأضاف: "مركز مكافحة الأمراض لدينا والوكالات الحكومية المعنية هنا يتباحثون الآن في الإجراءات المضادة التي يجب اتخاذها وسنخلص إلى الإجراءات الملائمة وسنعلن عنها قريبا".

وقال لي إن بعض الجماهير لن تحضر حفل الافتتاح على الرغم من أنها اشترت التذاكر بينما قد تتأثر بعض المنافسات.

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وقد تكون برودة الجو إحدى المشكلات بالنسبة للمنظمين حيث سيقام حفل الافتتاح في الإستاد الأولمبي في الهواء الطلق ويتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة.

ودرجات الحرارة حاليا في كوريا الجنوبية أسفل درجات التجمد على مدار يوم الثلاثاء، وتنخفض إلى أقل من 21 درجة مئوية تحت الصفر في المساء.

وأشار لي إلى أنه سيتم توزيع حقيبة خاصة تتضمن بعض المستلزمات على الجماهير في محاولة لإبقائهم في حالة دفء في بداية ما قد تكون أكثر دورة أولمبية شتوية برودة خلال عقود.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي