شاهد.. رقصة مقاتلة حسناء في القفص

أدت المقاتلة فالنتينا شيفتشينكو من بيرو، رقصة رائعة، بعد فوزها على البرازيلية بريستيال كاتشويرا، في النزال الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن دورة "UFC Fight Nights 125"، في البرازيل.

وتمكن فالنتينا شيفتشينكو، الملقبة بـ "الرصاصة" من اجبار منافستها البرازيلية على الاستسلام في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الجولة الثانية للنزال، لوزن الذبابة.

وقدمت فالنتينا شيفتشينكو، بعد فوزها، عرضا لرقصة شهيرة من فولكلور شعوب القوقاز وتسمى "لزغينكا" كونها من أصول روسية وولدت في قيرغيزستان، وتلعب تحت راية بيرو، وسط تشجيع حار من قبل الجماهير البرازيلية.

وحققت فالنتينا شيفتشينكو (29 عاما)، بطلة العالم عدة مرات بالملاكمة التايلندية (موياي تاي)، بذلك انتصاراها الـ 15 على حلبات الفنون القتالية المختلطة، مقابل ثلاث هزائم، حتى الآن، في مسيرتها الاحترافية.

المصدر: "expertmma.ru"

نايف الكوردي