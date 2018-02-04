يوفنتوس يمطر شباك ساسوولو بسباعية في "الكالتشيو"

إنتزع يوفنتوس الصدارة "مؤقتا" من نابولي بفوزه الساحق على ضيفه ساسوولو 7-0، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

سجل أهداف "السيدة العجوز" كل من أليكس ساندرو في (د.9)، وسامي خضيرة في ( د.24 و27)، وميراليم بيانيتش في (د.38) بينما سجل غونزالو هيغواين "هاتريك" في (د. 63 و74 و83) رافعا رصيده إلى 13 هدفا على لائحة الهدافين.

وبهذا الفوز العريض أصبح رصيد يوفنتوس 59 نقطة، في صدارة "الكالتشيو" بشكل مؤقت، بانتظار حلول نابولي ضيفا على بينيفينتو صاحب المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد ساسولو عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأوقف أودينيزي صحوة ميلان وحرمه من الفوز الرابع تواليا عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وتقدم ميلان عبر الإسباني خيسوس فرنانديز سوسو في (د.9)، وأدرك أودينيزي التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سجل قائد ميلان الدولي ليوناردو بونوتشي بالخطأ في مرمى فريقه في (د.76).

وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه دافيدي كالابريا في الدقيقة 68 لتلقيه الإنذار الثاني.

وتراجع ميلان إلى المركز الثامن تاركا السابع بفارق نقطة واحدة لأتالانتا الفائز بصعوبة على ضيفه كييفو فيرونا بهدف وحيد سجله جانلوكا مانشيني في (د.72).

وعوض فيورنتينا خسارته المذلة أمام ضيفه هيلاس فيرونا 1-4 في المرحلة الماضية، بفوز ثمين على مضيفه بولونيا بهدفين للفرنسي جوردان فيرتو في (د.41) وفيديريكو كييزا في (د.71) مقابل هدف للتشيكي إريك بولغار في (د.44).

وتنفس كالياري الصعداء بفوز ثمين على ضيه سبال بهدفين نظيفين سجلهما لوكا تشيغاريني في (د.34) وماركو ساو في (د.78).

وارتقى كالياري 3 مراكز وبات ثالثا عشر برصيد 24 نقطة.

وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء لاتسيو مع جنوى.

المصدر: RT+ وكالات

فادي سيمير