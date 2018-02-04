ماذا قال رونالدو "الغاضب" عند خروجه من أرضية الملعب ؟

شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي استبدال الهداف التاريخي للفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 82، والتقطت الكاميرات تفوهه ببعض الكلمات وهو في حالة غضب.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن السبب الرئيسي الذي جعل رونالدو يعبر عن غضبه بتلك الطريقة على دكة البدلاء بعد تغييره مباشرة.

"No hay razones. Mira el partido. Apunta la cámara para el partido". La reacción de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en el Ciutat de Valencia. pic.twitter.com/d0FFjo2LBx — Minuto#0 en Movistar+ (@MovistarMinuto0) February 3, 2018

ووفقا للصحيفة فإن كلام صاروخ ماديرا بعد خروجه من الملعب كان موجها لعدسات الكاميرات، حيث قال النجم البرتغالي: "لا تركزوا علي، ركزوا على المباراة".

After a frustrating night's substitution, Real Madrid's Cristiano was quick to direct attention away from himhttps://t.co/ycfvq5Vudd — AS English (@English_AS) February 3, 2018

وكان واضحا على رونالدو عند خروجه من أرضية الملعب استغرابه من قيام الفرنسي، زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي باستبداله، وكان لافتا عدم تبادل زيدان ورونالدو التحية مثلما يجري عادة بين اللاعبين ومدربيهم لا سيما وأن رونالدو قام بتبادل التحية مع ماركو أسينسيو الذي دخل مكانه، وبتحية جميع اللاعبين على دكة البدلاء.

وأخفق رونالدو في التسجيل أمام ليفانتي، على الرغم من أن هذا الأخير يعتبر من أبرز ضحاياه في الليغا، حيث ساهم في 18 هدفا أمامه في 12 مباراة.

وسدد كريستيانو رونالدو في مباراة الأمس أمام ليفانتي كرتين فقط داخل الخشبات، من ضمن 7 تسديدات باتجاه المرمى.

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يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، ورفع ليفانتي بدوره رصيده إلى 20 نقطة في المركز 17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر