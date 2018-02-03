ريال مدريد يتعثر بالتعادل أمام ليفانتي في "الليغا"

عاد ريال مدريد لنزيف النقاط مجددا بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه ليفانتي في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة، اليوم السبت.

أحرز سيرخيو راموس وإيسكو في (د.11 و81) على التوالي هدفي النادي الملكي، ونجح أصحاب الأرض في التعديل بهدفي الغاني بواتينغ في (د.42) والإيطالي باتزيني في (د.89).

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 39 في المركز الرابع، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر.

المصدر: RT

فادي سيمير