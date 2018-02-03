الدوري الفرنسي.. سان جرمان يضرب ليل في عقر داره

احتفظ باريس سان جرمان المتصدر بفارق النقاط الـ11 عن أقرب مطارديه، بعد عودته فائزا بسهولة من أرض ليل 3-0، اليوم السبت، في المرحلة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف البي أس جي يوري برشيش في (د.46)، ونيمار في (د.77) ولو سيلسو في (د.87).

ورفع سان جرمان، الباحث عن استعادة لقبه من موناكو بعد تتويجه بين 2013 و2016، رصيده إلى 62 نقطة مقابل 51 لمرسيليا الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير عل متز 6-3. في المقابل تجمد رصيد ليل عند النقطة 25 في المركز السابع عشر.

واقتنص مونبلييه المركز السادس من نيس بفوزه على ضيفه انجيه 2-1، بهدفي بول باستيان لاسن في (د.42) والبلجيكي اسحاق مبنزا في (د.71)، فيما سجل للخاسر الكاميروني كارل توكو ايكامبي في (د.20 من ركلة جزاء).

وخسر نيس أمام ضيفه تولوز بهدف العاجي ماكس الان غرادل في (د.67)، ليرتقي الفائز من المركز التاسع عشر إلى الخامس عشر.

وواصل بوردو صحوته محققا فوزه الثالث على التوالي، على حساب مضيفه ستراسبورغ بهدفي السنغالي يونس سانخاريه في (د.3) وغايتان لابورد في (.53)، ليرتقي إلى المركز الثامن.

وحقق سانت اتيان العريق فوزه الثاني تواليا على أرض اميان 2-0 سجلهما ماتيو دوبوشي في (د.62) وريمي كابيلا في (د.85)، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير