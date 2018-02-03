بايرن ميونيخ يعزز صدارته للبوندسليغا

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ماينز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 من البوندسليغا.

وسجل هدفي الفريق البافاري كل من الفرنسي فرانك ريبيري في الدقيقة (33) والكولومبي خاميس رودريغيز (44)، ليرتفع رصيد البايرن إلى 53 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد ماينز عند 20 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق الدوري الألماني لكرة القدم.

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وفي مباريات أخرى، تعادل الوصيف باير ليفركوزن سلبيا مع مضيفه فرايبورغ، كما تعادل بهدف لهدف كل من، هيرتا برلين وهوفنهايم، فولسبورغ وشتوتغارت، فيما خسر شالكه أمام ضيفه فيرد بريمين (1-2).

المصدر: RT

أليكسي اسبر