روسيا تتغلب على إيطاليا وتبلغ نهائي بطولة كأس الأساطير

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الإيطالي بنتيجة (8-5) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس الأساطير لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة موسكو.

وتستضيف العاصمة الروسية بطولة كأس الأساطير السداسية للمنتخبات بشكل دوري وهذه النسخة هي العاشرة بمشاركة أبرز المنتخبات الأوروبية.

وقسمت فرق البطولة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: روسيا وإيطاليا ونجوم العالم

المجموعة الثانية: البرتغال وفرنسا وألمانيا

وتأهلت روسيا إلى المباراة النهائية بعد تصدرها فرق المجموعة الأولى بانتصارين على إيطاليا بنتيجة (8-5) وعلى نجوم العالم بنتيجة (7-5) في المباراة الافتتاحية .

Команда России со счетом 7:5 обыграла сборную звезд на "Кубке Легенд" https://t.co/K1piagcmNFpic.twitter.com/TsxPyoQ0RU — Р-Спорт (@rsportru) February 3, 2018

وستواجه روسيا في المباراة النهائية للبطولة غدا الأحد، في اليوم الثاني والأخير، متصدر المجموعة الثانية، بينما يلعب الفريقان صاحبا المراكز الثانية في مجموعتيهما مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

المصدر: legends.ru

أليكسي اسبر