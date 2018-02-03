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شاهد.. مقاتل يتسبب بضربة قاضية لنفسه!

الرياضة

شاهد.. مقاتل يتسبب بضربة قاضية لنفسه!
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شهدت رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) حدثا نادرا، عندما تسبب الأمريكي تيموثي وودز بضربة قاضية لنفسه خلال النزال أمام مواطنه تيم كارون ضمن دورة (GES 48) لهذا النوع من الرياضة.

وعند الدقيقة الثانية من الجولة الأولى من النزال الذي جمع المقاتلين، استطاع وودز إسقاط منافسه بحركة رائعة بقدمه اليسار، ولكن ذقنه ارتطم بالأرض بقوة مما أفقده الوعي مباشرة ليوقف الحكم النزال معلنا فوز كارون، وأسعف وودز ونقل إلى المستشفى على الفور.

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المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر

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