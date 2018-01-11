بالفيديو.. أعنف ضربة قاضية في رياضة الفنون القتالية المختلطة للعام 2017

اختارت منظمة "UFC" لرياضة الفنون القتالية المختلطة، أفضل ضربة قاضية في العام 2017، للمقاتل الفرنسي فرانسيس نغانو، المنافس على لقب بطل العالم للوزن الثقيل، في 20 يناير الجاري.

ووجه فرانسيس نغانو، الفرنسي الجنسية - الكاميروني الأصل، الذي يعد صاحب أثقل لكمة في العالم، بحسب بيانات أحد المختبرات الأمريكية الحديثة، تلك الضربة القاضية للهولندي أليستر أوفريم، أسقطه أرضا في الجولة الأولى للنزال الذي جمعهما، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن دورة "UFC 218".

وبكل تأكيد لن يروق لبطل العالم الحالي للوزن الثقيل، الأمريكي ستيبي ميوتشيتش (الكرواتي الأصل)، مشاهدة هذا الفيديو، لأن نغانو سيحاول تكرارها، في النزال الذي سيجمعهما، في الـ 20 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ICYMI: Last week, our #UFC220 main event went HEAD TO HEAD in their first faceoff. pic.twitter.com/SXUnHRM73C — UFC (@ufc) January 3, 2018

وحقق فرانسيس نغانو (31 عاما)، 10 انتصارات، منها 6 بالضربة القاضية، و4 بالاستسلام، مقابل هزيمة واحدة فقط، حتى الآن، مني بها بالنقاط، أمام مواطنه زومانا سيسه، وذلك، في ثاني نزال له على حلبات الفنون القتالية المختلطة، أواسط شهر ديسمبر/كانون الأول 2013.

"Five years ago, walks into an MMA gym..."



Now, @Francis_Ngannou is eleven days away from a shot at the title. #UFC220pic.twitter.com/KywFL5dLcC — UFC (@ufc) January 9, 2018

في المقابل، حقق ستيبي ميوتشيتش (35 عاما)، الذي يعمل رجلا للإطفاء، 17 انتصارا، منها 13 بالضربة القاضية، وواحد بالاستسلام، و3 بالنقاط، مقابل هزيمتين، واحدة بالضربة القاضية، وأخرى بالنقاط.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي