إيبار يكتسح إشبيلية بخماسية في الليغا

سحق إيبار ضيفه إشبيلية بنتيجة (5-1) في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وباغت أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق إنريكي غارسيا وعزز التشيلي فابيان أوريلانا النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 17، قبل أن يسجل إشبيلية هدف تقليص الفارق في الدقيقة 21 عن طريق بابلو سارابيا من ركلة جزاء.

وجاء هدف إيبار الثالث عن طريق إيفان راميس في الدقيقة 32 قبل أن يعود أوريلانا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 61، واختتمت أهداف المباراة في الدقيقة 83 عن طريق أنايتز أربيلا بعد تنفيذه بإتقان لركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

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وبهذا الفوز، رفع إيبار رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، مقلصا الفارق مع صاحب المركز السادس إشبيلية إلى نقطة واحدة.

وفي مباريات أخرى اليوم، يحل فياريال ضيفا على ريال بيتس، وسيلتا فيغو على ديبورتيفو ألافيس، بينما يستضيف ليفانتي حامل اللقب ريال مدريد.

المصدر: RT

أليكسي اسبر