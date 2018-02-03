مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في "البريميرليغ"

سقط مانشستر سيتي المتصدر في فخ التعادل 1-1، مع مضيفه بيرنلي، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

أحرز البرازيلي دانيلو هدف السيتي في (د.22)، ,أدرك بيرنلي التعادل عبر وهان بيرغ جودموندسون في (د.82).

ودفع مانشستر سيتي ثمن إهدار رحيم سترلينغ العديد من الفرص السهلة أخطرها وهو أمام المرمى مباشرة في (د.71) وقبل أن يستبدله المدرب بيب جوارديولا.

وبهذا التعادل، أصبح رصيد سيتي 69 نقطة من 26 مباراة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي يواجه هدرسفيلد يوم السبت، بينما يملك بيرنلي 36 نقطة في المركز السابع.

المصدر: وكالات

فادي سيمير