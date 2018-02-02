مارسيليا يقسو على ميتز بسداسية في "الليغ1"

اكتسح فريق مارسيليا، ضيفه ميتز، بنتيجة 6-3، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ1".

سجل سداسية الفريق الفائز، مورغن ساسون في (د.6)، وفلوران توفين "هاتريك" في الدقائق(د.9 و44 و56)، وفالير جيرمان في (د.49)، وكونستانتينوس ميتروغلو في (د.75).



فيما سجل أهداف ميتز، فلوريان مولات ثنائية في (د.73 و84)، وإبراهيما نياتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز العريض رفع مارسيليا رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ميتز عند 18 نقطة في المركز العشرين الأخير.

المصدر: وكالات

فادي سيمير