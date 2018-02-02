ريال مدريد يستعيد جهود راموس وإيسكو

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، أن سيرخيو راموس وإيسكو، العائدين من الإصابة تدربا الجمعة وسيشاركان السبت في المباراة ضد ليفانتي في المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني.

وصرح زيدان في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "إيسكو وسيرخيو (راموس) تدربا، اليوم، وسيكونان ضمن المجموعة السبت".

وكان إيسكو يشكو من التهاب في وركه، فيما أصيب راموس قائد الفريق بتقلص في ربلة الساق اليسرى، وهي إصابة مماثلة لتلك التي أبعدته نحو أسبوعين ونصف عن الملاعب مطلع يناير/كانون الثاني.

وتطرق زيدان إلى إصابة راموس بالقول: "بالنسبة لربلة راموس، المسألة ليست خطيرة، إنها مشكلة صغيرة".

وتأتي عودة راموس وإيسكو قبل نحو أسبوعين من المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 14 شباط/فبراير الحالي.

ويعتبر الفريق الملكي بحاجة ماسة إلى لاعبيه خصوصا راموس لأنه لم يكن في تصرفه في الفترة الأخيرة سوى لاعبين جاهزين في الخط الخلفي هما قلبا الدفاع الفرنسي رافاييل فاران وناتشو.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في الدوري بفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، وخرج على يد ليغانيس المتواضع من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ولم يبق أمامه سوى الدفاع عن اللقب الأوروبي الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، لكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة باريس سان جيرمان الذي يستضيف مباراة الإياب على ملعبه في 6 مارس/آذار.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير