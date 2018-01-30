سوانسي سيتي يسقط أرسنال في "البريميرليغ"

حقق سوانسي سيتي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه أرسنال بنتيجة 3-1 اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

افتتح أرسنال باب التسجيل بواسطة ناتشو مونريال في (د.33)، لكن سرعان ما أدرك سوانسي التعادل بعد دقيقة واحدة عبر سام كلوكاس، وفي الحصة الثانية خالف أصحاب الأرض جميع التوقعات بإحرازهم هدفين عن طريق جوردان أيوو في (د.61) وكلوكاس في (د.86).

وتجمد رصيد أرسنال بهذه الخسارة عند النقطة 42 في المركز السادس، بفارق 3 نقاط وراء توتنهام الذي يلتقي مانشستر يونايتد الأربعاء، أما الفائز سوانسي فرفع رصيده إلى 23 نقطة واحتل للمركز السابع عشر مؤقتا.

المصدر: RT

فادي سيمير